رامي جمال ينتهي من تحضيرات ألبوم عمره

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان المصري رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، عن انتهائه من تحضيرات ألبومه الجديد، حيث من المتوقع طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال رامي في تغريدته: “الحمد لله انتهيت من اختيار أغاني ألبومي الجديد، وأنا في نهاية مرحلة التنفيذ دعواتكم يبقى ألبوم العمر.. أصدقائي الموزعين اللي مأخرني أنجزوا بقي بدل ما اكتب أساميكم”.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات رامي جمال، كان ألبوم “ليالينا”، الذي احتوى على 17 أغنية، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم: أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وعدد من المواهب الموسيقية الشابة.