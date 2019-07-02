الدورة العاشرة لـ”بياف” تكرّم ملحم زين

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد مهرجانات بيروت الدولية للتكريم “بياف” في دورتها العاشرة التي ستقام في ١٢ تموز/يوليو المقبل في ساحة الشهداء وسط بيروت برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لتكريم النجم اللبناني ملحم زين.

ومن المقرر أن يستلم ملحم زين درع المهرجان خلال الحفل الضخم الذي سينقل على أكثر من عشر شاشات عربية.

على صعيد آخر، طرح ملحم زين مؤخرًا ألبومه الجديد ويتضمن خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.