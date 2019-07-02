- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: تستعد مهرجانات بيروت الدولية للتكريم “بياف” في دورتها العاشرة التي ستقام في ١٢ تموز/يوليو المقبل في ساحة الشهداء وسط بيروت برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لتكريم النجم اللبناني ملحم زين.
ومن المقرر أن يستلم ملحم زين درع المهرجان خلال الحفل الضخم الذي سينقل على أكثر من عشر شاشات عربية.
على صعيد آخر، طرح ملحم زين مؤخرًا ألبومه الجديد ويتضمن خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر الدورة العاشرة لـ”بياف” تكرّم ملحم زين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.