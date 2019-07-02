نجم بوليوود سيدهارت مالهوترا يُجبَر على إخفاء وسامته

حوَّل النجم الهندي سيدهارت مالهوترا مساره الفني من ممثّل أدوار رومانسية إلى شاب قروي بسيط، إذ أُجبِر على إخفاء وسامته حتى يقدِّم دوره في فيلمه الجديد "جاباريا جودي"، المُقرّر عرضه بدور السينما أغسطس/آب المقبل.

وكان جمهور بوليوود يُلقّب مالهوترا بـ"جان السينما الهندية"، نظراً لوسامته وأدواره المعروفة بـ"فتى الأحلام".

ولكن تطلّبت الشخصية الجديدة "أبهاي" التي سيُقدّمها مالهوترا، الاستعانة بخبير لهجات لتدريبه على إحدى اللهجات الهندية، إضافةً إلى شكل يُخفي وسامة نجم بوليوود وملامحه الأرستقراطية.

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وتسبّب ذلك في حيرة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاهدوا الإعلان الترويجي للفيلم، ولم يستطيعوا معرفة سيدهارت مالهوترا، وتمييزه من البقية.

وقال براشانت سينج، مخرج "جاباريا جودي" في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن الملامح واللهجة ليسا فقط محور شخصية سيدهارت مالهوترا، ولكن هناك كثير من المفاجآت وراء ذاك الدور، الذي يقدّم نجمنا الشهير بوجه جديد".

وأضاف براشانت: "منذ مرحلة قراءة السيناريو وأنا أرى شعوريْن مختلفين في عيون مالهوترا، الأول تحدٍ وحماس والثاني توتّر، ولكن مع مرور أيام التصوير تأكدت كم هو ممثل كبير يستطيع أن يتقمّص جميع الأدوار بجدارة".



وصُنِّف فيلم "جاباريا جودي" رومانسياً كوميدياً، كما يشارك في بطولته مع سيدهارت مالهوترا، كل من النجمة برينيتي تشوبرا، وأبارشاكتي كورانا، وجافيد جافيري.

وتم تحديد موعد ٢ أغسطس/آب المقبل كأول أيام عرض الفيلم في قاعات السينما.