أعلى نسبة تمثيل نسائية تنضم لصفوف الأوسكار في 2019

توسّع تمثيل النساء في أكاديمية علوم السينما وفنونها القيّمة على جوائز الأوسكار مع تشكيلهن 50% من الفنانين المدعوين للانضمام إلى صفوفها خلال 2019، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في تاريخ المؤسسة الهوليوودية العريقة.

كما أن 10 من الفئات المهنية التمثيلية الـ17 في الأوسكار بما فيها فئة المخرجين، استعانت هذه السنة بعدد أكبر من النساء نسبة إلى الرجال، بحسب البيان الصادر عن الأكاديمية التي اختارت 842 عضوا جديدا في المجموع من 59 بلدا.

وتتألف الدفعة الجديدة بنسبة 29% من "أصحاب البشرة الملوّنة"، والمقصود بهذه العبارة كلّ هؤلاء الذين ليس أصلهم أوروبيا بحتا، من أمثال السود والآسيويين والعرب الذين أصلهم من أمريكا اللاتينية وبولينيزيا، تماشيا مع التعريف المعتمد في المجال الإحصائي في الولايات المتحدة.

وبعد سنوات عدّة من النقد اللاذع على تشكيلة لجانها المؤلفة بمعظمها من رجال بيض بما لا يعكس تنوّع المجتمع، أعلنت الأكاديمية سنة 2016 عن نيتها مضاعفة عدد النساء وأفراد الأقليات في صفوفها بحلول عام 2020.

وهي كانت تحتاج إلى تلميع صورتها، ففي تلك الفترة، كان 93% من الأعضاء البالغ عددهم 6 آلاف، من البيض و76% من الرجال، مع عمر وسطي يوازي 63 عاما.

وإذا لبّى المدعوون الجدد الدعوة، وهم غالبا ما يقومون بذلك، باستثناء حالة وودي آلن الشهيرة وأخيرا إيمانويل سينييه التي رفضت الانضمام احتجاجا على طرد زوجها رومان بولانكسي، فإن نسبة النساء في الأكاديمية ستبلغ 32% هذه السنة مقابل 25% العام 2015.

Advertisements

وقد وفت الأكاديمية بوعدها القاضي بمضاعفة نسبة الأشخاص "ذوي البشرة الملونة" الذين يمثلون 16% من الأعضاء هذه السنة، مقابل 8% فقط سنة 2015.

ومن بين الوافدين الجدد، ممثلون شاركوا في "بلاك بانثر" من أمثال ستيرلينج كاي. براون وليتيسيا رايت وبعض أفراد طاقم "كريزي ريتش إيجنز".

ومن سعيدين الحظ، انضمت الممثلة المكسيكية مارينا دي تافيرا التي رشحت لأوسكار العام الماضي عن دورها في "روما" لألفونسو كوارون وهي شكرت الأكاديمية عبر "تويتر" على "هذا الشرف".

ليدي جاجا في التمثيل أم الغناء؟

وتنضم الفنانة ليدي جاجا إلى اللجنة لدورة العام 2019 لكن عليها أن تختار بين فئة التمثيل التي لم تتوفّق فيها في الأوسكار عن ترشيحها لتأديتها بطولة "ايه ستار إز بورن" وفئة الغناء التي ظفرت فيها بجائزة أفضل أغنية.

وإذا اعتمدت الخيار الثاني، ستنضم ليدي جاجا إلى آني لينوكس من الثنائي البريطاني "يوريثميكس" الحائزة جائزة أوسكار عن أغنية الجزء الثاني من سلسلة "سيّد الخواتم"، فضلا عن المغنية أديل إضافة إلى المرافق الموسيقي مارك رونسون (ايمي واينهاوس وبرونو مارس ومايلي سايرس).

وحيّت الصحافة انضمام كلير فوي ("فيرست مان" في السينما ومسلسل "ذي كروان" التلفزيوني وإليزابيث موس "آس" و"ذي هاندمايدز تايل").

وانضم الممثل الشاب توم هولاند الذي يؤدي دور "سبايدرمان إلى جانب نظيره المخضرم جان-لوي تراتينيان (88 عاما) الذي تخطت شهرته حدود فرنسا بعد مشاركته في فيلم "إي ديو... كريا لا فام" (1956) مع بريجيت باردو.

وبغية تعزيز التنوّع، لجأت الأكاديمية إلى فنانين أجانب أبرزهم الياباني كاتسوهيرو أوتومو مؤلف سلسلة المانغا الشهيرة "أكيرا" عن فئة أفلام التحريك وكاتبة السيناريوهات الفرنسية جوزيان بالاسكو.