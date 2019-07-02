"فراغ في فصل خامس" أفضل عرض بمهرجان "رم للمسرح"

(فراغ في فصل خامس) تفوز بجائزة مهرجان رم المسرحي في الأردن

فازت مسرحية "‬فراغ في فصل خامس" بجائزة أفضل عرض في مهرجان رم المسرحي الذي أسدل الستار عليه الإثنين في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان.

ونال العرض جائزتي "أفضل إخراج" وذهبت إلى الحاكم مسعود و"أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية" وذهبت إلى عبدالرزاق مطرية.

وتنظم المهرجان نقابة الفنانين الأردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في إطار المبادرة الإقليمية لتأسيس مهرجان مسرحي في كل بلد عربي، وتتكفل الهيئة بقيمة الجوائز التي تبلغ 16 ألف دولار.

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وحصل عرض (بحر ورمال) للمخرج عبدالسلام قبيلات على جوائز "أفضل سينوغرافيا" و"أفضل تأليف" و"أفضل ممثلة دور ثاني" وذهبت إلى حياة جابر و"أفضل ممثل دور أول" وذهبت إلى رشيد ملحس.

وفاز عرض (الجنة تفتح أبوابها متأخرة) للمخرج يحيى البشتاوي على جائزتي "أفضل ممثلة دور أول" وذهبت إلى أريج دبابنة و"أفضل ممثل دور ثاني" وذهبت إلى حيدر كفوف.

ويستقي المهرجان اسمه من وادي رم أو (وادي القمر) في جنوب الأردن والمدرج بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال محمد خير الرفاعي، مدير المهرجان، في كلمة ختام الدورة الثانية الإثنين: "سوف نكون حريصين كل الحرص على إجراء مراجعة شاملة كاملة لكل التفاصيل.. لجاننا قائمة ومستمرة".

وأضاف: "لكي ننجز ما هو آت يجب أن نقف على ما قُدم، نحن نستطيع أن نتقدم إذا أجرينا مراجعة شاملة ودقيقة وهذا ما سنفعله".