Jul 02, 2019
وضعت الفنانة الفلسطينية الشابة روان عليان صوتها على النسخة النهائية من أغنية “أنا عندي حبيب” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.
في التفاصيل، تواجدت روان عليان مساء الجمعة الفائت في أحد إستديوهات العاصمة المصرية القاهرة، حيث وضعت صوتها على النسخة النهائية من أغنية “أنا عندي حبيب”، بحضور مؤلف وملحن الأغنية محمد رفاعي.
هذا ومن المُقرر إرسال التسجيل الجديد للموزع التركي سوات أيدوجان في إسطنبول من أجل وضع اللمسات النهائية على الأغنية.
في ذات السياق، وضعت شركة لايف ستايلز ستديوز خطة عمل ممنهجة من أجل التسويق للأغنية، ومن المُقرر تصويرها مع المخرج فادي حداد الذي يعمل على وضع الستوري بورد.
كانت هذه تفاصيل خبر روان عليان تنتهي من تسجيل “أنا عندي حبيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.