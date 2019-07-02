روان عليان تنتهي من تسجيل “أنا عندي حبيب”

وضعت الفنانة الفلسطينية الشابة روان عليان صوتها على النسخة النهائية من أغنية “أنا عندي حبيب” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.

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في التفاصيل، تواجدت روان عليان مساء الجمعة الفائت في أحد إستديوهات العاصمة المصرية القاهرة، حيث وضعت صوتها على النسخة النهائية من أغنية “أنا عندي حبيب”، بحضور مؤلف وملحن الأغنية محمد رفاعي.

هذا ومن المُقرر إرسال التسجيل الجديد للموزع التركي سوات أيدوجان في إسطنبول من أجل وضع اللمسات النهائية على الأغنية.

في ذات السياق، وضعت شركة لايف ستايلز ستديوز خطة عمل ممنهجة من أجل التسويق للأغنية، ومن المُقرر تصويرها مع المخرج فادي حداد الذي يعمل على وضع الستوري بورد.