بعد قضية "الحذاء".. هل تنتهي الخلافات بين أصالة وفجر السعيد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تكاد الخلافات التي اشتعلت بين الفنانة السورية أصالة نصري والإعلامية الكويتية فجر السعيد، تنتهي، رغم وصولها إلى حد الإهانة والجهر بالكره، والهجوم المتواصل بينهما عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت تفاصيل اللين والود بين "نصري" و"السعيد" تظهر بعدما عبّرت الفنانة السورية عن فرحتها الشديدة بتعافي قدمها وتمكنها من ارتداء حذائها الأحمر الذي طالما حلمت أن ترتديه، بينما فسّرت الإعلامية الكويتية هذا اللون بأنه يرمز إلى البحرين، مطالبة إياها أن تعدّل عن فعلتها وتحذف تلك الصور حتى لا يُساء فهمها؛ الأمر الذي نفذته أصالة بالفعل.

وجفّفت "أصالة" حدة الخلاف بينها وبين فجر السعيد بحسب المتابعين، في حين فاجأت الإعلامية الكويتية جمهورها بتوجيهها خالص الشكر إلى الفنانة السورية على استجابتها لطلبها، وقيامها بحذف صور احتفالها بالحذاء الأحمر.

ونشرت "السعيد"، عبر "تويتر"، تدوينة قالت فيها: "برافو.. أصالة حذفت صورة الحذاء الأحمر منعًا للبس أو الفهم الخاطيء .. شكرًا لتقديرها الموقف وهذا تجاوب يحسب لها".

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وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ألمحت إلى إهانة الفنانة السورية أصالة للبحرين، بعد ظهورها بحذاء لونه أحمر، معتبرة أن رمزية اللون الأحمر تشير إلى علم البحرين وجواز سفرها الأحمرين.

يذكر أن جذور الخلافات بين أصالة وفجر السعيد، قد تعمّقت حينما ظهرت أصالة في إحدى الفضائيات وصرّحت بأنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير، مضيفة: "لا تحترمها إطلاقًا؛ لأن ما تفعله وتقدمه هدّام، ولذلك لا أحب مشاهدة أعمالها".

وانفجرت فجر السعيد غضبًا حينما سمعت من أصالة هذا التصريح، قائلة: "راح أفتح موضوعك عقب رمضان من جديد.. رمضان كريم وعسانا من عواده يخلص الشهر الكريم واحتمال أرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي".