جوردن وودز تُقلّد كايلي وكلوي في هذا الأمر.. ألم يكفها خسارة صداقتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالتّزامن مع عرض فضيحتها مع تريستان تومبسون في مُسلسل عائلة كارداشيان الواقعي Keeping Up With The Kardashians، تستغل عارضة الأزياء جوردن وودز تداول اسمها في صفحات المجلّات العالمية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، لتزيد من شُهرتها وثروتها.

ومؤخرًا، خضعت وودز لمُقابلةٍ مع مجلّة بيبول، كشفت من خلالها عن آخر مُخططاتها في منزلها الجديد، إذ إنها تنوي المشي على خُطى كُل من صديقتيها المُقرّبتين السّابقتين، كايلي جينر وكلوي كارداشيان، فيما يتعلّق بتحويل بعض الغُرف إلى خزاناتٍ ضخمة.

وصرّحت جوردن بأنّها تودّ بناء خزاناتٍ مُنفصلة مُقسمة بناءً على الاستخدام، فُتريد بناء خزانة تحتوي على حاجياتها اليومية من الملابس والأحذية، وخزانةٍ أخرى أجمل من الأولى لملابسها الرّسمية، وثالثة كخزانة كلوي كارداشيان المُخصصة للأحذية الرياضية.

وانتقلت جوردن للعيش في منزلها الجديد في شهر مايو الماضي، وذلك بعدما عاشت فترة مؤقتة في منزل والدتها، عُقب انتقالها من منزل كايلي جينر بسبب فضيحتها مع تريستان تومبسون، حبيب كلوي كارداشيان السابق ووالد طفلتها ترو.

وتمكّنت وودز من شِراء منزلٍ جديدٍ فاره، بعد استغلالها للشهرة التي أعطتها إياها عائلة كارداشيان، وفضيحتها مع تريستان؛ إذ أطلقت خطًّا للأزياء خاصًا بها يدعى SECNDNTURE يُوفر أزياءً رياضية بأحجامٍ كبيرة، إلى جانب تعاوناتها مع كُبرى شركات الأزياء، أمثال Elle, و Boohoo و Barneys.