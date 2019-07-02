محمد حفظي لمصراوي: فخور بالانضمام لعضوية الأوسكار وهذا الأمر هو الأهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه سعيد وفخور بدعوة الانضمام لعضوية أكاديمية الفنون الأمريكية "الأوسكار".

وأكد "حفظي" في تصريح لمصراوي، أن عضوية الأكاديمية تضم كذلك المنتج كريم عامر، متابعًا: "أنا سعيد لأن الأكاديمية أصبحت منفتحة بشكل أكبر على سينما العالم".

وفيما يخص المهام، قال: "هي تقتصر على التصويت في ترشيحات الأوسكار وخاصة أوسكار أفضل فيلم، وأيضًا التصويت والمشاركة في بعض الأمور التي تخص الأكاديمية".

Advertisements

وأضاف: "الأهم من وجهة نظري، هو التقارب والتواصل مع الخارج، وتمثيلي للسينمائيين العرب، ووجود أعضاء مصريين في الأكاديمية".

وعن طبيعة التصويت، صرح "حفظي": "كل عضو بيصوت لجائزة في القسم الخاص به، يعني عمرو سلامة بيصوت لجائزة أحسن مخرج، ويسرا بتصوت للتمثيل، وأنا بصوت للإنتاج"

يذكر أن 4 فنانين مصريين حصلوا على عضوية أكاديمية الفنون الأمريكية "الأوسكار"، أمس، وهم المنتج محمد حفظي، الفنانة يسرا، المخرج عمرو سلامة، والمنتج كريم عامر.