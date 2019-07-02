محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. ونشرت "سمية" صورة لريهام، وعلقت: "يشفيكي ويعافيكي وترجعي بألف سلامة". يذكر أن ريهام سعيد أصيبت ببكتريا في الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر لـ"ريهام سعيد": ترجعي بالسلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.