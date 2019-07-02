بعد الاستقبال الكبير لفريق عمل "3 أيام في الساحل" بالسعودية.. الهواري: "مشرفينكم يا مصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج مجدى الهواري صورًا من المؤتمر الصحفي لأسرة مسرحية "3 أيام في الساحل" بالسعودية، والذي أقيم أمس الاثنين بأحد الفنادق الكبرى.

وعلق "الهواري" على الصور قائلًا: "الحمد لله مؤتمر ناجح ومشرفينكم يا مصريين"، وذلك بعد أن حظى المؤتمر باهتمام إعلامي كبير بالمملكة.

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حضر المؤتمر النجم محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وأحمد فتحي، وسامية الطرابلسي.

المسرحية ستعرض لأول مرة في المملكة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 يوليو، وقد نفدت تذاكر المسرحية فور طرحها بساعات.

هنيدي وصل إلي جدة قادما من دبي، ومن المقرر أن يبدأ مع فرقته المسرحية بروفات اليوم تحت إشراف الشركة المنتجة "كايرو شو" بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، على أن يفتتح عروضه يوم 3 يوليو، ضمن فعاليات موسم جدة، بمشاركة النجوم محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.