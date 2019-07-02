فن ومشاهير

10 يوليو اَخر موعد لاستقبال أفلام ما بعد الإنتاج بمنصة الجونة السينمائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اَخر موعد لاستقبال الأفلام "ما بعد الإنتاج" للمشاركة في منصة الجونة السينمائية، خلال الدورة الثالثة للمهرجان التي ستقام في سبتمبر المقبل.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الموعد النهائي لاستقبال هذه المشاريع هو 10 يوليو الجاري.

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منصة الجونة السينمائية هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم له.

وتقدم المنصة برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.

المنطلق هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، وللإنتاج المشترك، ويهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي.

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