نادين نسيب نجيم توجه رسالة لجمهورها بعد "10 سنوات فن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة لجمهورها، عبر حسابها بإنستجرام، بعد 10 سنوات على دخولها الوسط الفني.

وعلقت: "بعد ١٦ مسلسل ونجاحات متتالية، بدي قول شكراً لجمهوري، بتسألوني شو يلي ربحت بهل ١٠ سنين؟ ربحت علاقة وفا بيني وبينكم بتخليني كل سنة ركز أكتر وأعطي أكتر من قلبي".

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وتابعت: "الوفا أحلى كنز وأعمق علاقة بنيتها معكم، وصعب أي حدا يخرقا، بدي قلكم اليوم وكل يوم أنا بحبكن، وفخورة فيكن قد الدنيا، إنتوا سند إلي متل ما أنا على طول كنت".

واستكملت: "بعدني بفتش على طريقة أدعمكن فيها وإنّي كون على قد المسؤولية اتجاهكن، مشوارنا سوا بيخليني أبتسم وأنا عم اتذكر التفاصيل لأنه كلّه وفا ومحبّة، محبتكن عندي ما بتتعوّض".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة قصي خولي، معتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر.