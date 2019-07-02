حصرياً: "الخليج 365" تكشف تفاصيل زيارة بوراك أوزجيفيت إلى بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 05:03 مساءً -

يصل يوم الخميس المقبل 4 يوليو إلى بيروت، الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، في زيارة هي الأولى له إلى لبنان.

وفي اتصال معه، أكّد منظّم الحدث الإعلامي زاريه باريكيان لـ"الخليج 365" أن بوراك سيصل صباح الخميس إلى مطار بيروت، وسيفتح له صالون الشرف في المطار، وسيكون في استقباله القيّمون على الحدث وسيحضر تلفزيون الجديد بصورة حصرية، بصفته القناة التي تعرض مسلسله "حب أعمى"، كما سيقام له حفل غداء في الفندق في بيروت حيث سيقيم.

وقال زاريه إنّ بوراك سيشارك في افتتاح محل ألبسة نسائي فيCENTRO MALL في بيروت، وسيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة السابعة ستحضره كل وسائل الإعلام، وسيتحدّث باللغة التركيّة، وسيكون هناك مترجم خاص، على أن يغادر بيروت صباح الجمعة.

وحول ما إذا كان بوراك سيدلي بتصريحات خاصّة ومقابلات جانبيّة، قال زاريه إنّه تواصل مع النجم التركي، وأجابه أن الأمر سيكون مرتبطاً بالجو العام وبمزاجه.

وحول ما إذا كان بوراك قد طلب تأجيل موعد حضوره إلى بيروت بسبب الحادث الأمني الذي جرى يوم الأحد في الجبل، قال "لا كل شيء سيكون في موعده وبوراك لم يطلب شيئاَ من هذا القبيل".

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وأكّد زاريه أن الاتفاق مع الممثل التركي كان سلساً، وأنّه كان سهلاً في التعامل ودمث الأخلاق، وعن السعر الذي تقاضاه ليحضر حفل الافتتاح قال "لست مخوّلاً الحديث عن هذا الأمر، لكنّه تقاضى مبلغاً مالياً كبيراً".

وعمّا إذا كانت زوجته فهرية أفجان سترافقه إلى بيروت قال زاريه "لا لن ترافقه فهرية سيحضر وحده".

المؤتمر المرتقب ينتظره عشاق النجم التركي بشغف، ويتوقع أن تحظى زيارته بحفاوة كبرى، أسوة بالممثلين الأتراك الذين باتوا نجوم المناسبات الفنية الكبرى، وباتوا يخطفون الأضواء في كل مناسبة يتواجدون فيها.

يذكر أن بوراك شارك قبل أيام في افتتاح ماركة ملابس في رومانيا وحظيت زيارته بترحيب جماهيري كبير، ويتوقّع أن تحظى زيارته إلى بيروت بحفاوة كبيرة وبتغطية إعلاميّة واسعة.