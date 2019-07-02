يستعد القيصر كاظم الساهر، والفنان وائل كفوري لإحياء حفلهم الغنائي في السعودية، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة. ومن المقرر أن يحيي كفوري حفله يوم الأحد الموافق 14 يوليو، والقيصر يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، على المسرح اروامني في الواجهة البحرية. 14 يوليو، والقيصر يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، على المسرح اروامني في الواجهة البحرية. يذكر أن موسم جدة بدأ في 13 يونيو واستقبل عددا كبيرا من نجوم الخليج والعالم العربي وأبرزهم: عبادي الجوهر، حسين الجسمي، عمرو دياب، محمد حماقي"، وشهدت الحفلات حضورا ضخما من الجماهير ما أبرز نجاح هذا الموسم من حفلات جدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري وكاظم الساهر يجتمعان في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.