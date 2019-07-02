بالفيديو.. أغنية "11 في الملعب" لـ أنغام تتجاوز الـ 85 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "11 في الملعب" للمطربة أنغام حاجز الـ 85 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "11 في الملعب" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم، تأليف وتريات سعيد

كمال، ترومبت طارق رؤوف، درامز أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي، تسجيل الوتريات م. محمد عدس (صوت الحب)، تسجيل غناء وكورال م.طاهر صالح (Dream).