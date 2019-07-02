عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في اليونان

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في جزيرة "ميكونوس" باليونان، وذلك ضمن جولاته الغنائية الصيفية لعام 2019. من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 25 يوليو، بمشاركة الفنان اليوناني انطونيوس ريموس. الخميس الموافق 25 يوليو، بمشاركة الفنان اليوناني انطونيوس ريموس. يذكر أن دياب قد أحيا حفلا في اليونان الصيف Advertisements الماضي بعد إصدار ألبومه "كل حياتي" مباشرة، قدم فيها عدد من أغاني الألبوم بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى مستمعيه، وحضر الحفل عددا كبيرا من الجاليات العربية في اليونان.

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