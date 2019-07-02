شاهد.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة. بوك"، وظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة. يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت سابقا في بطولة فيلم "الثمن"، وهو بطولة كل من عمرو يوسف، صلاح عبدالله، عبدالعزيز مخيون، أمل صديق، سهر الصايغ، مجدي بدر، سيف الأسواني، ومن تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي. Advertisements

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