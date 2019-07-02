بالصور.. "عكس المسار" تُقدم "أبيض أسود رمادى" لأول مرة في الساقية

قدمت فرقة "عكس المسار" لأول مرة على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى العرض المسرحى "أبيض أسود رمادى"، تأليف أحمد الشاعر وإخراج على عمرو، وذلك مساء أمس، الاثنين. وذلك مساء أمس، الاثنين. ويشار إلى أن العرض يدور حول فكرة تجريد المشاعر الإنسانية وتحويلها لثلاث أشياء وهى الأبيض والذى يُعبر عن المثالية الزائدة والأسود الذى يُعبر عن المشاعر السوداوية والرمادى وهو يُعبر عن الحالة الوسطية المُعتدلة، العرض يُسلط الضوء على سلبيات المجتمع ومحاولة إيجاد حل لها. Advertisements

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