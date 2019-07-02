اليوم وغدًا.. عمر خيرت على المسرح الكبير

يُحيى الموسيقار عمر خيرت اليوم وغداً حفلًا موسيقيًّا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة د.مجدي صابر، ومن المقرر أن يقدم الموسيقار خيرت مجموعة من

أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره، منها: "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرة قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنةسينما، هويد الليل".

يذكر أن النجم عمر خيرت شارك في قدم الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر"، الذي يعرض حاليًّا بالسينمات، وهو من تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة، و بطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد جمعة، محمد الشرنوبي.