الليلة.. عرض "أبو كبسولة" على المسرح العائم

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، العرض المسرحي "أبو كبسولة" على مسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة التاسعة

مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠جنيه.

ويشار إلى أن "أبو كبسولة" بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.