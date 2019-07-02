بعد مرضها.. سما المصري توجه رسالة لـ "ريهام سعيد"

سما المصري و ريهام سعيد

كتب - أحمد عمرو:

وجهت النجمة سما المصري رسالة للإعلامية ريهام سعيد، حيث نشرت صورة لريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "تنازلت اليوم عن الدعوي الذي تقدمت بها ضد ريهام سعيد في شهر فبراير

٢٠١٩ والدعوي تحمل رقم ١٩٦٦ عرائض النائب العام برقم ٢٢٤١ لسنه٢٠١٩ إداري قسم الجيزة بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعة لها بنشر صور وفيديوهات خاصة بي دون وجه حق وفبركة صور خاصه بي وتركيبها وليست صور صحيحة والسب والقذف في حقي والتشهير بي وقد تم التحقيق في الشكوي من قبل النيابة العامة الأسبوع الماضي وإحالتها للنظم والمعلومات ومباحث النت للفحص ومن المقرر استدعاء ريهام سعيد الأيام القادمة للإدلاء بأقوالها ولكن بعد مرضها قررت اليوم التنازل عنها لأنها مريضة....هي آذتني وآذت ستات غيري كتير بس أنا خلاص مسامحاها لأنها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنه مرضها وكل اللي أقدر أقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير...ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي يارب...العفو عند المقدر".

يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، و حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.