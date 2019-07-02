فيديو.. سما المصري تسرد موقف حدث معها أثناء مشاهداتها أحد مبارات كأس إفريقيا

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ويشار إلى أن ظهرت سما خلال الفيديو أثناء وجودها في الأستاد لمشاهدة أحد مبارات كأس الأمم الإفريقية طلبت منها سيدة مصرية الجلوس مكانها، وعلقت على الفيديو قائلة: "وادي ست مصرية جدعة وأصيله كانت هتسيب مكانها جنب جوزها عشان تقعدني مكانها بس أنا كنت رايحة الحمام.. وتظل الست المصرية مثااال للفدائية الجلوس مكانها، وعلقت على الفيديو قائلة: "وادي ست مصرية جدعة وأصيله كانت هتسيب مكانها جنب جوزها عشان تقعدني مكانها بس أنا كنت رايحة الحمام.. وتظل الست المصرية مثااال للفدائيةوالتضحية من أجل عيون جوزها.. تضحي بأي حاجة عشان يرتاااح.. الست المصرية فخر العرب". يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري طرحت سابقا كليب "حب الحمام"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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