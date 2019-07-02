بالصور افتتاح معرض لفنانين سوريين وأتراك تحت عنوان ثقافتان بأربعة ألوان



في بادرة هي الأولى من نوعها، أقام الفنانان السوريان "عبد اللطيف الجيمو، وخيام زيدان"، بالاشتراك مع الفنانين التشكيليين التركيين "حوري كيريش وقدير عبلك"، معرضا مشتركا للفن التشكيلي، حمل عنوان "ثقافتان بأربعة ألوان"، برعاية "مجموعة "دامسكو" السورية.

ولاقى المعرض الذي أقيم في العاصمة التركية اسطنبول، اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام العربية والتركية والسورية، ومتابعة جماهيرية ورسمية، حيث حضر رئيس وقف أمراض سرطان الثدي، "جان كوربوز"، وعدد من أعضاء بلدية إسطنبول، إضافة إلى مجموعة من ورجال الأعمال العرب والفنانين التشكيليين العرب والأتراك.

وعبر "مهند المصري" رئيس مجلس إدارة مجموعة "دامسكو" التي رعت المعرض، عن فخره بهذه البادرة الرائعة التي تعتبر الأولى من نوعها، مشيدا بالاهتمام الإعلامي والجماهيري الواسع الذي ناله المعرض.

وأضاف في تصريحات خاصة: "أسعدني كثيرا النجاح الكبير الذي حققه معرض (ثقافتان بأربعة ألوان).. نحن دائما ندعم الفن والفنانين ونولي اهتماما كبيرا للمشاريع الفنية التي تحمل رسالة واضحة، ونحاول تشجيعها وتطويرها باستمرار".

وأردف: "المعرض نال اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام العربية والسورية، كما أولته وسائل الإعلام التركية اهتماما واسعا، وكان المعرض جميلا للغاية، ونحن كمجموعة داعمة للفن ندعم بشكل سنوي مشاريع درامية وفنية وجميع أنواع الفن الراقي".

ويشارك الفنان "عبد اللطيف الجيمو" في المعرض بخمسة أعمال تربط مشاعره المختلطة بين فترتي تواجده في سوريا وتركيا، والتي اعتبرها "منطقة تحتوي على أثر من الناحية الفكرية ومجموعة من المفاهيم والقيم، وتذهب للشكل أيضا".

واختتم "الجيمو" بتوجيه شكر للجهة الراعية "دامسكو" لتحقيق هذا المشروع الفني، ولدعمها هكذا نوع من التجارب الهادفة للارتقاء بهويتنا والتعبير عنها بشكل لا حدود لجغرافيته، وفقا لتعبيره.