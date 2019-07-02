حذف مشاهد عمرو وردة من إعلان المنتخب المصري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 04:18 مساءً - قامت شركة ” Orange ” للإتصالات الراعي الرسمي لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بحذف مشاهد اللاعب عمرو وردة من نسخة إعلانها الجديد والخاص ببطولة أمم إفريقيا والذي يحمل إسم ” إحنا أصحاب البطولة ” .
وذلك تلبية لطلب رواد السوشيال ميديا حيث طالبوا بحذف مشاهد اللاعب من الإعلان بعد الأزمة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة بإتهام عدد من الفتيات له بالتحرش اللفظي بهم .
وكانت الشركة قد علقت على هذه الأزمة مؤكدة أنها تبذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية وجماهير الكرة بالبطولة المقامة في مصر .
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