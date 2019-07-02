بلقيس: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب”.. فهل قصدت فجر السعيد؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 04:18 مساءً - تواصل الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس الرد بأسلوب غير مباشر على الاعلامية الكويتية فجر السعيد وذلك من خلال تغريدات تعتمد فيها على التلميح.

فقد غردت بلقيس اليوم قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها “.

وتابعت بلقيس: “الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️ هي اللي بدت

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