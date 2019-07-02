كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 04:18 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” درة ” مقطع فيديو خاص بها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وهي تعزف جزء من إحدى المقطوعات الشهيرة للموسيقار المصري عمر خيرت على آلة ” الهارب ” .
ويأتي تعلم درة العزف على آلة الهارب الموسيقية الشهيرة ضمن التحضيرات التي تقوم بها حاليا استعدادا لشخصية ” حبيبة ” في مسلسل ” بلا دليل ” .
وعلقت درة على الفيديو قائلة : ” أحاول تعلم العزف على آلة الهارب إنها ليست سهلة تماما ولكني وقعت في حب هذه الآلة الموسيقية الجميلة .. من تحضيرات ” حبيبة ” لمسلسل بلا دليل ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر درة تتعلم العزف على هذه الآلة الموسيقية بسبب ” حبيبة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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