«كازابلانكا» لأمير كرارة يقترب من كسر أعلى رقم في تاريخ إيرادات السينما المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقترب فيلم كازابلانكا، للنجم المصري أمير كرارة من تحقيق إيرادات بمبلغ 65 مليون جنيه بعد طرحه بالسينمات بما يقرب من 26 يوم عرض فقط.

والعمل في طريقه وبقوة لتحقيق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية حيث اقترب بشكل كبير من فيلم “البدلة” للنجم تامر حسني الذي حقق 67 مليونا و278 ألف جنيه من إنتاج وليد منصور أيضا حيث من المتوقع أن يكسر هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

وكان الفيلم قد حقق خلال 15 يومًا فقط إيرادات بمبلغ 50 مليون جنيه، كما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية مرتين، في أول أيام العيد بمبلغ 6 ملايين و721 ألفًا و708 جنيهات، وفي اليوم الثاني حقق 8 ملايين و51 ألفا و678 جنيهًا.

فيلم كازابلانكا، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وسينرجي، ومشاهد الأكشن تحت إشراف “كالا”، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور بعد سلسلة النجاحات التي قدمها منصور منذ دخوله عالم الإنتاج.