بالصور- سيلينا غوميز تتألق بـ “مايو” باميلا اندرسون

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Jul 02, 2019
نشرت النجمة سيلينا غوميز مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام وهي تستمتع بإجازتها على شاطئ البحر في المكسيك.
ظهرت “غوميز” وقد ارتدت “مايوه” أحمر اللون شبيه بالمايوه الذي اشتهرت فيه النجمة باميلا اندرسون في مسلسلها “باي ووتش”.
نذكر ان سيلينا تتواجد في المكسيك لتحتفل بزفاف ابنة عمتها حيث أنها الإشبينة، وقد استغلت الفرصة لتستمتع بوقتها مع الاصدقاء على البحر.
نشير ان “غوميز” كانت قد حذفت مطلع حزيران آخر صورة لحبيبها السابق جاستن بيبر من حسابها على انستغرام كانت قد نشرتها في أكتوبر عام 2017، وهي صورة تظهر فيها مستلقية وقدميها إلى الأعلى بينما اصبع يدها يغطي فمها الضاحك، وعلى جبينها وضعت صورة لـ “بيبر” يقوم بذات الحركة. وأرفقتها بتعليق، “الأول من مارس عام 1994، ولد شخص رائع أعرفه”.
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