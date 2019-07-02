انهيار طليقة لاعب كرة قدم تركي لحظة سحب أطفالها منها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض برنامج تلفزيوني تركي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الشرطة التركية بسحب أطفال طليقة لاعب كرة القدم التركي السابق، إمري أسيك، منها بحكم القضاء.
وتظهر يغمور أسيك وهي في حالة انهيار تام خلال قيام الشرطة بأخذ الأطفال بالقوة، وتشتبك معهم من أجل إبقاء أطفالها معها، فيما يظهر الأطفال وهم يشعرون بالخوف.
وتفاعل الشارع التركي مع الفيديو، حيث اعتبر البعض أن يغمور بالغت في ردة فعلها؛ ما تسبب في أذية الأطفال، كما أضاف آخرون أن طريقة تعامل الشرطة مع الأمر لم تكن جيدة نظرًا لما سيتركه هذا الموقف من أثر في ذاكرة هؤلاء الأطفال.
بينما تساءل عدد آخر عن الشخص الذي قام بالتصوير، وفيما إذا كان من طرف يغمور نفسها أو طرف طليقها، مؤكدين أن الأطفال دائمًا هم من يدفعون الثمن.
واستطاع اللاعب إمري أسيك كسب قضية الحضانة بعد إثباته تعرض أطفاله الثلاثة للعنف الأسري والضرب من قبل والدتهم في المحكمة، كما رفع أمري قضية ضد طليقته قد تتسبب بسجنها مدة ما يقارب العامين.
وقدم أمري شهادة من المدرسة عن حالة أطفاله، إذ أوضحت المديرة أن أحد أطفاله حضر للمدرسة ومعه "مفك"، وقال إن والدته تنهال عليه ضربًا، وهذا "المفك" سيقتل به والدته.
وحفاظًا على سلامة الأطفال، ولتأثير العنف على حالتهم النفسية، حكمت المحكمة بأخذ الأطفال من والدتهم.
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