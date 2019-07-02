شكرا لقرائتكم خبر عن "في بلادي".محمد قماح يشجع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد قماح علي فيس بوك أغنية جديدة تحمل اسم " في بلادي" من كلمات محمود سليمان، وألحان وتوزيع محمد قماح، والأغنية إهداء لشعب مصر ومساندة المنتخب القومي في بطولة كأس الأمم الأفريقيا.

من ناحية أخرى طرح قماح مؤخرا ألبومه الجديد "ليالى زمان" والتى يضم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.

يذكر آن أخر أعمال محمد قماح أغنية بمناسبة شهر رمضان الماضي والتى حملت اسم "شهر الصيام"، من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت .