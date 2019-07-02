شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تسترجع ذكرياتها مع عزت أبو عوف بصورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الإعلامية بوسى شلبى، ذكرياتها مع الفنان الراحل عزت أبو عوف بصورة نادرة عبر حسابها على "انستجرام"، وظهر فى الصورة كل من الفنان عزت أبو عوف و زوجته فاطيما و شقيقته مها أبو عوف برفقه الإعلامية بوسى شلبى والفنان عمرو دياب.

ورحل الفنان الكبير عزت أبو عوف، أمس الاثنين عن عمر يناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي في الراحل، بكلمات كلها حزن وفراق .