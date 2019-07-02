- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تحتفل باليوم العالمى لكلمة أحبك.. وتوجه رسالة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باليوم العالمى لكلمة أحبك، موجها رسالة حب لجمهورها.
وكتبت نادين عبر حسابها على تويتر:" اليوم وكل يوم أنا بحبكم، وفخورة فيكم قد الدنيا، إنتوا سند إلي مثل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة ادعمكن فيها وإني كون على قد المسئولية اتجاهكم، مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وأنا عم اتزكّر التفاصيل لأنه كلّه وفاء ومحبّة، محبتكن عندى ما بتتعوّض".
وآخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، وعرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
نادين نسيب نجيم
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تحتفل باليوم العالمى لكلمة أحبك.. وتوجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.