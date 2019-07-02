شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تسافر للغردقة لإجراء بروفات مسرحية "جوازة مرتاحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة "ريم البارودى" لمدينة الغردقة لإجراء بروفات مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة"، والمقررعرضها ابتداء من يوم 8 يوليو الجاري ، على إحدى المسارح بالغردقة.

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وأعربت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها بخوضها بطولة مسرحية "جوازة مرتاحة"، مؤكدة أن النص المسرحي تم صياغته بشكل مختلف وسينال إعجاب الجمهور، متمنية أن يلاقى العرض الاستحسان والقبول خاصة بعد اهتمام القائمين على المسرحية باخراجه بشكل جيد والاهتمام بكافة تفاصيله.

ويقدم عرض " جوازة مرتاحة " كل اثنين وثلاثاء على مدار الأسبوع. ويشارك في بطولة المسرحية أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.