بسبب صورة مؤثرة .. لاعبو المنتخب المغربي يهدون أطفال قرية مغربية شاشات كبيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبعض الأطفال من قرية مغربية نائية تدعى ” قرية بويبلان ” في شمال شرق المغرب وهم يشاهدون مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب ساحل العاج في بطولة الأمم الإفريقية 2019 على ” هاتف نقال ” .

حيث قام الأطفال بجمع قيمة شحن الإنترنت ليتمكنوا من متابعة المباراة وعانوا كثيرا من تقطع الإرسال لأن القرية بعيدة عن مركز شبكة الاتصالات .

وانتشرت الصورة في اليوم التالي للمباراة .. ليتفاعل لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم ( المهدي بن عطية و أشرف حكيمي و منير لمحمدي ) مع الصورة وقرروا إهداء أطفال القرية شاشات من الحجم الكبير ليتمكنوا من مشاهدة لقاءات الفريق المقبلة .

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حيث تم تكليف وفد من الإعلاميين بتوصيل 3 شاشات مسطحة من الحجم الكبير مع اشتراك في القنوات الناقلة بالإضافة إلى قمصان منتخب أسود الأطلسي وأعلام المملكة .

وعلق ” المهدي بن عطية ” على ذلك قائلا : ” عندما نرى هذا لا يمكن إلا ان نفعل كل ما في جهدنا .. من أجل إسعادكم يا صغاري سنفعل كل شئ ” .