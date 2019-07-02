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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبعض الأطفال من قرية مغربية نائية تدعى ” قرية بويبلان ” في شمال شرق المغرب وهم يشاهدون مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب ساحل العاج في بطولة الأمم الإفريقية 2019 على ” هاتف نقال ” .
حيث قام الأطفال بجمع قيمة شحن الإنترنت ليتمكنوا من متابعة المباراة وعانوا كثيرا من تقطع الإرسال لأن القرية بعيدة عن مركز شبكة الاتصالات .
وانتشرت الصورة في اليوم التالي للمباراة .. ليتفاعل لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم ( المهدي بن عطية و أشرف حكيمي و منير لمحمدي ) مع الصورة وقرروا إهداء أطفال القرية شاشات من الحجم الكبير ليتمكنوا من مشاهدة لقاءات الفريق المقبلة .
حيث تم تكليف وفد من الإعلاميين بتوصيل 3 شاشات مسطحة من الحجم الكبير مع اشتراك في القنوات الناقلة بالإضافة إلى قمصان منتخب أسود الأطلسي وأعلام المملكة .
وعلق ” المهدي بن عطية ” على ذلك قائلا : ” عندما نرى هذا لا يمكن إلا ان نفعل كل ما في جهدنا .. من أجل إسعادكم يا صغاري سنفعل كل شئ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة مؤثرة .. لاعبو المنتخب المغربي يهدون أطفال قرية مغربية شاشات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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