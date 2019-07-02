كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - تنازلت اليوم الفنانة سما المصري عن الدعوى الذي تقدمت بها ضد الاعلمية ريهام سعيد في شهر شباط/ فبراير ٢٠١٩ تحمل رقم ١٩٦٦ بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعة لها بنشر صور وفيديوهات خاصة بسما من دون وجه حق وفبركه صور خاصة بها وتركيبها واتهمتها سما بالسب والقذف بحقها والتشهير بها.
واضافت سما في بيانها: “لقد تم التحقيق في الشكوى من قبل النيابة العامة الاسبوع الماضي واحالتها للنظم والمعلومات ومباحث الانترنت ولكن بعد مرض ريهام قررت اليوم ان اتنازل عن الدعوى لأنها مريضه….هي اذتني واذت ستات غيري كتير بس انا خلاص مسامحاها لانها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنه مرضها وكل اللي اقدر اقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير…ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي ياارب…العفو عند المقدره”
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد ريهام سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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