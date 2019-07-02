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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - رغم اصرارها على اخفاء صورة طفلتها الثانية داليدا، شارك مصور مصوري متابعيه بصورة للفنانة مي كساب مع زوجها اوكا وابنتيهما فريدة وداليدا، التي ظهرت ملامحها بوضوح للمرة الاولى منذ ولادتها.
ولفتت الطفلة الانظار بجمالها وملامحها الناعمة واسمرار بشرتها، والشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة المصرية، على عكس فريدة التي تعتبر نسخة عن والدها، وتتمتع بملامحه الى حد كبير.
واثارت صور كساب وعائلتها ضجة كبيرة بين المشاهدين، حيث ارتدواً الملابس المتشابهة وبتفصيل طفولي طريف مزين بالترتر، واختارت مي لطفلتيها ملابس صيفية مميزة، وقد عبر المتابعين عن حبهم الكبير لها، متمنيين لها ولاسرتها السعادة الدائمة.
يذكر ان النجمة المصرية تنتظر مولودها الثالث وهي في الشهر الخامس من الحمل، ولم تعلن الى الآن عن جنس الجنين، مؤكدة انها تحب انتظار الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ظهور ابنة مي كساب الصغرى للمرة الاولى.. نسخة مصغرة عن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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