كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - ردت الفنانة سما المصري على الإعلامى معتز مطر بعد ان زعم ان الهدف من حضورها مباراة مصر واوغندا كان منع هتاف الجماهير لـ محمد أبو تريكة.
وقال معتز مطر: “امير القلوب ايه احنا عايزينها تبقى رفرفة القلوب” وتابع “النظام نجح في منع الهتاف لابو تريكة وعمل ايه تاني جاب سما”.
وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “الدوله جابتني ماتش مصر واوغندا عشان الناس تبطل تهتف لابو تريكه والدوله نجحت في دا ولما شافوني نسيوا ابو تريكه وامير القلوب وركزوا في هفهفه القلوب معايا”.
وتابعت سما المصري: “طب والله انا جامده علي كده…كل ماتش كده باه اروح انا عشان ينسوا ابو تريكه…بس بصراحه الصنف جامد اوي يامعتز اللي بتضربه….باين ع الصنف مخشوش…ياراجل قول كلام غير دا”.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري لـ معتز مطر: ” الصنف جامد اوي اللي بتضربه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.