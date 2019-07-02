كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة تحديا جديدا يدعى ” غطاء الزجاجة Bottle Cap Challenge “والذي شارك به عددا من المشاهير حول العالم .
ويقوم التحدي على محاولة فتح غطاء الزجاجة بالقدم عن طريق ركلة دورانية واحدة بدلا من فتحها باستخدام اليدين ليحول تلك المهمة البسيطة إلى عمل يحتاج مهارة وتركيز وقوة لفتح الزجاجة .
ومن بين المشاهير الذين قاموا بهذا التحدي الممثل البريطاني ” جيسون ستاثام ” الذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وهو يقوم بفتح الزجاجة من خلال توجيه ركلة خلفية للغطاء بعد أن قبل تحدي ” جون ماير ” وتمكن بنجاح من فتح الزجاجة بركلة واحدة في إحدى حركاته القتالية التي اشتهر بها في أفلام الاكشن التي قدمها .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر تحدي ” غطاء الزجاجة ” يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.