تحدي ” غطاء الزجاجة ” يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة تحديا جديدا يدعى ” غطاء الزجاجة Bottle Cap Challenge “والذي شارك به عددا من المشاهير حول العالم .

ويقوم التحدي على محاولة فتح غطاء الزجاجة بالقدم عن طريق ركلة دورانية واحدة بدلا من فتحها باستخدام اليدين ليحول تلك المهمة البسيطة إلى عمل يحتاج مهارة وتركيز وقوة لفتح الزجاجة .

ومن بين المشاهير الذين قاموا بهذا التحدي الممثل البريطاني ” جيسون ستاثام ” الذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وهو يقوم بفتح الزجاجة من خلال توجيه ركلة خلفية للغطاء بعد أن قبل تحدي ” جون ماير ” وتمكن بنجاح من فتح الزجاجة بركلة واحدة في إحدى حركاته القتالية التي اشتهر بها في أفلام الاكشن التي قدمها .