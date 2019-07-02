فرح يوسف: “كل الحب وكل الاحترام دائماً وأبداً للمملكة و شعبها وحكامها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 02:55 مساءً - وصفت الفنانة السورية فرح يوسف على من اتهمها بالإساءة الى المملكة العربية السعودية بـ “فقراء عقل وايمان” مؤكدة انها ستلجأ الى القضاء.

وقالت فرح يوسف في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مارح اسمح للناس المتنمرين والفقراء عقلاً وإيماناً إنهم ينالو مرادهم مني❤️اللي بيفهم اللهجة السوريةواللي تابع البث بيعرف انو المقصود هون هم افراد من داخل البث عم يتطاولو عليي و على بلدي بأبشع الكلمات والتعابيروأبداً مش المقصود حكام و رموز المملكة “.

وتابعت “الموضوع فعلاً زاد عن حده و يبدو صار اللجوء للقضاء ضروري ، لان ماعاد اسمح أبداً لصغار النفوس وفقراء العقول انهم يتسلّو بالناس و اعراضهم وسمعتهم كرمال يحققو بطولات سوشال ميديا من ورا شاشات موبايلاتهن.. كل الحب وكل الاحترام دائماً وأبداً للمملكة و شعبها وحكامها وبرّأ منها المسيئين”.