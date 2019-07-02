لمن قالت نادين ن. نجيم “محبتكم لا تعوّض”؟

في اليوم العالمي لكلمة أحبك، وجهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة مليئة بالحب الى جمهورها الذي يواكبها في كل محطاتها منذ سطوع نجمها.

واتخذت “نجيم” من حساباتها على مواقع التواصل منبراً لتعبّر عن مودتها الكبيرة لمحبيها وقالت: “اليوم وكل يوم أنا أحبكم، وفخورة بكم قد الدنيا، إنتم سند لي كما انا على طول كنت ولا زلت أبحث عن طريقة ادعمكم فيها وإنّ أكون على قدر المسؤولية تجاهكم، مشوارنا سويًا يجعلني ابتسم وأنا أتذكّر التفاصيل لأن كلّه وفاء ومحبّة، محبتكم عندي لا تعوّض”. وختمت بهاشتاغ #اليوم_العالمي_لكلمة_أحبك

لا بد من الاشارة الى أن جمهور نادين على مواقع التواصل كبير جداً حيث يقوم بنشر صورها والفيديوهات الخاصة بها ويتابع كل نشاطاتها الفنيّة والمقابلات وهو سند كبير لها عبر الشبكة العنكبوتية.