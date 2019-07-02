خبراء تجميل: إطلالات هؤلاء النجمات الأكثر طلبًا عند النساء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف خبراء تجميل وتصفيف شعر عن رأيهم بشأن لجوء السيدات إلى الحصول على إطلالة النجمات، وسعيهن إلى الوصول لإطلالات تشبه صورًا شاهدنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز والأعمال الدرامية.

وأكد عدد من الخبراء ممن التقتهم "فوشيا" أن هذه الحالة غير جيدة ولا تقدم إطلالة مناسبة للسيدة، خاصة مع غياب الشبه بالملامح ولون البشرة وطبيعة الشعر.

وأكد الخبراء أن النساء لا يتفهمن ولا يتقبلن أشكالهن غالبًا بعد الخضوع للإطلالة التي طلبنها، ويرفضن أشكالهن برغم التحذير مسبقًا، مقدمين مجموعة من النصائح في هذا الموضوع.