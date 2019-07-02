صورة مُتداولة لزوجة قصي خولي السرية.. وهذه جنسيتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا في الصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة تجمع الفنان قصي خولي بامرأة قيل إنها زوجته.

وبحسب هذه الصفحات فإن المرأة التي تظهر في الصورة هي زوجة خولي السرية، وهي تونسية الأصل وتعيش في الولايات المتحدة، محل إقامة خولي حاليًا.

كما نشرت بعض الصفحات الحساب الخاص بالمرأة التي تظهر في الصورة في إنستغرام وهو حساب خاص، ويتابعه الفنان السوري قصي خولي؛ ما يزيد من فرضية أن تكون زوجته هي من بالصورة بالرغم من التزام خولي الصمت حتى هذه اللحظة.

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وكان الفنان السوري قصي خولي صدم جمهوره والصحافة بنشره صورة تجمعه بطفل صغير، مؤكدًا من خلال التعليق بأنه ابنه وأطلق عليه اسم "عميد جونيور"، وأثار الخبر صدمة كبيرة بين جمهور خولي، خاصة أنه لم يكشف عن زواجه.

يُشار إلى أن قصي خولي كان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نجيم، ومواطنه معتصم النهار، وجسد خولي في المسلسل شخصية غمار الغانم.

وبالرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثها المسلسل في مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنه حظي بعدد كبير من الانتقادات والهجوم.