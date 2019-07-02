هيفاء وهبي تحيي حفلا في جوتنبرج بالسويد

جوتنبرج - لايف ستايل
نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام تعلن فيه عن حفل جديد من المقرر أن تحييه فى 10 أغسطس بمهرجان جوتنبرج بالسويد.
وقالت هيفاء وهبى: "انتظركم فى جوتنبرج لاول مرة احياء حفل فى 10 أغسطس المقبل".
وكانت خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى خلال الأيام الماضية لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور Mohammad Yousef، وقد شاركت متابعيها على إنستغرام ببعض الصور من جلسة التصوير.
أطلت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية BALMAIN، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض وبصيحة الكم الواحد أيضا.
وقد بلغت تكلفة الفستان الذى ظهرت به هيفاء وهبى فى جلسة التصوير 2,305 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 40 ألف جنيه مصرى.
ووضعت لها خبيرة التجميل Alaa Dashti مكياجا لافتا متناسقا مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها.
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