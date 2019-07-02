أغنية عراقية تحصد أكثر من 46 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في زمن قياسي

سجلت أحدث أغنيات المطربة العراقية الشابة، أصيل هميم، رقما قياسيا في المشاهدات على موقع "يوتيوب"، بعد مرور أكثر من أسبوعين فقط من طرحها.
حصدت أغنية "سر الحياة " لأصيل هميم أكثر من 46 مليون مشاهدة، ، منذ طرحها على "يوتيوب" يوم 11 حزيران/ يونيو.
وأصيل هميم مواليد 1984، هي ابنة الملحن العراقي كريم هميم، احترفت الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين. وقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.
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