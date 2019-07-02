بالصور.. صبا مبارك بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها. وظهرت "صبا" في الصور بلوك ناعم وفستان قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "عبور" وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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