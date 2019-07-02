للمرة الأولى.. محمد محسن يشارك في مهرجان الحمامات بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يشارك الفنان محمد محسن، للمرة الأولى في الدورة الـ 55 من مهرجان الحمامات الغنائي الدولي بتونس. ويحيي "محسن" حفله الغنائي يوم 4 أغسطس القادم، وهذه هي المرة الأولى التي يحيي فيها المطرب الشاب حفلا غنائيا بالمهرجان. وتنطلق الدورة الـ55 للمهرجان، يوم 10 يوليو القادم وتستمر حتى 17 أغسطس، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في العالم العربي.

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