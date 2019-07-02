بريانكا شوبرا تبكي فرحاً في حفل زفاف شقيق زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:37 مساءً - غادرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس Nick Jonas ، مدينة باريس؛ لحضور حفل زفاف «جو جوناس» والنجمة «صوفي تيرنر»، إلى جنوب فرنسا، حيث أقيم الحفل يوم أمس الأحد، 30 حزيران/يونيو 2019.



وقد رصد «الباباراتزي» الزوجيْن «بريانكا ونيك» وهما يصعدان إلى الطائرة الخاصة بهما، وفي حين أن «بريانكا» تبدو متألقة في ثوب به تنسيقات بيضاء مخططة، مع ظلال مطابقة وكعب زجاجي، إلا أن «نيك» حافظ على إطلالته غير الرسمية، كما تم التقاط الصور لوالدة بريانكا «مادو شوبرا» التي كانت معهما.

بريانكا ونيك خلال مغادرتهما الى حفل الزفاف



وفي وقت سابق، ظهرت على موقع «إنستقرام» صور «بريانكا ونيك»، في حفلة أقامها «جو وصوفي» ومجموعة من أصدقائهما على متن يخت، ويمكن رؤية الزوجيْن وهما يرقصان على ضفاف النهر، ويستمتعان بأشعة الشمس، ويبدو أن الجميع يستمتعون.



وقد عُقد قران «صوفي وجو» في حفل سري، في «لاس فيغاس»، الشهر الماضي، والآن يستضيفان قريباً حفلاً رائعاً لأصدقائهما وعائلتهما، كما احتفلت «صوفي» أيضاً بحفل توديع العزوبية في الأسبوعيْن الماضيين، بعطلة متعددة في أوروبا.

رومانسية بريانكا ونيك

وخلال حفل الزفاف، ظهرت «بريانكا شوبرا»، البالغة من العمر 34 عاماً، بالساري الهندي الوردي، المطرز بالزخارف الأنيقة، والمؤلف من قطعتين، واعتمدت تسريحة شعر منخفضة؛ زيّنتها بورود وردية اللون، كما زادت من طولها طولاً؛ بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ ذهبي، وأبرزت ملامح وجهها الجذاب، مُعتمدة مكياجاً طبيعياً من درجات الوردي.

من جهة أخرى، لم يتبع «نيك جوناس» زوجته في ارتداء لباس هندي تقليدي، بل تألَّق مرتدياً بدلة «توسكيدو» سوداء أنيقة، نسّقها بقميص أبيض أنيق، حيث كان إشبين شقيقه.

بريانكا تذرف الدموع فرحاً



واللافت أن «بريانكا» ذرفت الدموع أثناء الاحتفال؛ فرحاً بزفاف صديقتها المقربة منها كثيراً، والتي أصبحت من المقربين أكثر لها، بعد زواجها من شقيق «نيك».