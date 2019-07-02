طليقةُ وائل كفوري تسأل عن حقوق أطفال المطلّقين.. وتُثير التكهّنات

وجّهت أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبنانيّ، وائل كفوري، أسئلة إلى جمهورها بشأن حقوق أطفال الآباء المطلّقين في لبنان، لتُثير جدلاً بين متابعيها، خاصّة بعد إعلان انفصالها عن زوجها مؤخرًا.

وكتبت أنجيلا بشارة، عبر خاصيّة “إنستا ستوري”، سؤالين باللغة الإنجليزيّة، جاء فيهما: “هل تعتقد أن أطفال الآباء المطلقين يستحقون المساس بحقوقهم؟، وهل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعفاء في لبنان؟”.

وطلبت “أنجيلا”، من متابعيها مشاركتها قصصهم، حيال هذا الأمر. ثمّ وجّهت لهم الشّكر على تفاعلهم، ومراسلتهم لها، عبر البريد الخاصّ.

وتأتي أسئلة أنجيلا بشارة، لتفتح باب التكهّنات بشأن علاقة النجم وائل كفوري، بابنتيه، وهما الأولى ميشيل، وولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية ميلانا، وولدت عام 2016.

وكانت الإعلاميّة اللبنانيّة، ريما نجيم، قد أعلنت عن طلاق الثنائيّ، مطلع يونيو الماضي، حيث قالت ببرنامجها الإذاعيّ: “أريد أن أُعلن رسميًا وبموافقة وائل كفوري، طلاقه رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة.

وأضافت، “بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري منذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية”.