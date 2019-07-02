استدعاء الدكتورة خلود بسبب إعلان.. والعقوبة قد تصل لـ سجن عام ونص و1000 دينار

أحالت وزارة الصحة في دولة الكويت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة، وذلك لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها، وفق ما أعلنت عنه عبر حسابها بموقع ”تويتر“ اليوم الاثنين.

وأكد عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة، في تصريح له، أن ”المنتجات الصحية التي تم الإعلان عنها من قبل بعض مشاهير مواقع التواصل غير مرخص الإعلان عنها من قبل الوزارة؛ ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، والذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنه للعلاج أو التأثير في الشكل أو المظهر أو لإنقاص الوزن وغير ذلك“.

وتتراوح عقوبة الإعلانات غير المرخصة من ”الصحة“ بين الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار (3.300 دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولم يتم الكشف عن هوية المشاهير الذين تمت إحالتهم للنيابة، لكن طبيبًا كويتيًّا اتهم قبل أيام الفاشنيستا المعروفة، الدكتورة خلود، بالترويج لمنتج مضلل عبارة عن كبسولات ادعت أنها تسهم إلى حد كبير في فقدان الوزن.